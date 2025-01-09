¡ã01·î08Æü¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä ¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ½ªÃÍ¡§39,981.06¡Ê-102.24¡Ë ¹âÃÍ¡§40,105.72 °ÂÃÍ¡§39,705.81 ¢£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¡§387 ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¡§1,215 ²£¤Ð¤¤ÌÃÊÁ¿ô¡§39 ¢£TOPIXÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô ½ªÃÍ¡§2,770.00¡Ê-16.57¡Ë ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS