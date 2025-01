◆被爆80年プロジェクト『Pass The BATON』 被爆、そして戦後80年となる今年。 今も世界では戦争が起き、核兵器が使用される脅威が高まっています。 NIBでは被爆者の体験や願いを未来へとつなぐため、被爆80年プロジェクト『Pass The BATON』をスタート。 被爆地ナガサキの報道機関として、被爆者や若者の取材などを通してこの1年、様々な番組や企画をお伝えしていきます。 ◆『Pass The BATON』 テー