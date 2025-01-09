¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï8Æü¡¢¥Õ¥ì¥ó¡¦¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ(58)¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Î²¼¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°20»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ6¾¡5Ê¬¤±9ÇÔ¤Î14°Ì¡£ÆÃ¤ËÄ¾¶á¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë0-5¡¢Â³¤¯Âè20Àá¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ