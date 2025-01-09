Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÆÃ½¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£8Æü¤Î¡Önews zero¡×¤Ï¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤ÎÀï²Ð¤òÆ¨¤ì90Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¿©Æ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËµÙ¶È¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢90Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¿©Æ²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1932Ç¯ÁÏ¶È¤Î²¼Áí²°¿©Æ²¡£2ÂåÌÜ½÷¾­¡¢µÜ²¬·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿©Æ²¤ÈÆ±¤¸¡¢¾¼ÏÂ7Ç¯À¸