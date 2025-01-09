¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8Æü¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡ÖÂç¹Ò³¤¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÏºòÇ¯11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖF FES 2024¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó²þ¤á¤ÆÀµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éÂçÌö¿Ê¡£¡ÖÂç¹Ò³¤¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤­¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç