Jorge GarciaMike Blake¡Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç£·Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÏÄÃ²Ð¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¿Í¤¬»àË´¡¢¿ôÉ´Åï¤Î·úÊª¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£Åö¶É¤ÏÌó£·Ëü¿Í¤ËÈòÆñÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£ ÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤òË¸¤²¡¢Èï³²¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³²Ð»ö¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÇÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÈòÆñ¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÃæ