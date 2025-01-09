ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¹ñºÝ²ñµÄ°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¡¢9Æü¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³°Í·¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤­¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎË¬Ìä¹ñ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ç¡¢³¤¾å¸òÄÌÏ©¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢³¤ÍÎ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¿ä¿Ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢