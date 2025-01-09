º´²ì¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»ÐËå¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Á¤¨¤Á¤Ò¤í¡×¤Î³¨ËÜ¸¶²èÅ¸¤¬¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¾®Æ¬Ä®¤Î½ñÅ¹¡ÖMINOUBOOKSµ×Î±ÊÆ¡×¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£19Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¤Á¤¨¤Á¤Ò¤í¡×¤Ï»Ð¤ÎÀé³¨¤µ¤ó¤ÈËå¤ÎÀé¿Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢Æ«´ï¤Î³¨ÉÕ¤±¤äÍÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ËÜ»æÏ¢ºÜ¡Ö¥é¡¼¥á¥óµ­¼Ô¤Î¶å½£ÌÍÆ»Ãæ¡×¤Î¥«¥Ã¥È¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢·î´©»ï¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤È¤âÇ¯Ãæ¸þ¤­¡×1·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤Î¡Ö¤µ¤à¤µ¤à¤Ü¤Ã¤³¤Î¤ª