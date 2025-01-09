¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µNMB48½ÂÃ«Æäºé¤È¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¥é¥ó¥Á¡¢¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢5»þ´ÖÈ¾Ãý¤êÅÝ¤·¤Æµ¤ÉÕ¤±¤ÐÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ÂÃ«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖNMB48¤ÎºÇ¶¯ÀèÇÚ¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È