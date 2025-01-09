¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤«¤é20Æü¤Î½¢Ç¤¼°¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È½ÐÀÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÏ¢Ë®·Ù»¡¤ÏºòÇ¯¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼·×²è¤ÎÁÜºº¤Ç¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ