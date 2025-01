ジュースや炭酸飲料などの砂糖が入ったドリンクは世界中で愛飲されていますが、近年は砂糖の過剰摂取が健康に悪影響を及ぼすことが懸念されています。新たに学術誌のNature Medicineに掲載された論文では、砂糖入り飲料のせいで年間220万人が2型糖尿病に、120万人が心血管疾患になっているという研究結果が報告されました。Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 1