気象台は、午後10時32分に、大雪警報を喜多方市、西会津町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・喜多方市、西会津町に発表会津では、9日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■会津若松市□なだれ注意報10日にかけて警戒■郡山市湖南□なだれ注意報10日にかけて警戒■喜多方市□大雪警報【発表】積雪9日朝にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量60cm・平地12時間最大降雪量