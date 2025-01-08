¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©£Ô£Ö¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¼«ÎÏ¤Ç±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¿´Íý³Ø¼Ô¡¦¿¢ÌÚÍý·Ã»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿Í¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï£³¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹á¼è¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¡Ê£Ó£Í£Á£Ð¤¬¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¡Ä¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Áð¤Ê¤®¤¬¡Ø²¶¤Ï¤â¤¦¡¢¿µ¸ã¤ÈÆî¤ÎÅç¤Ë