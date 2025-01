adieu(上白石萌歌)が、1月8日(水)22時に公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第506回に登場する。【関連写真】上白石萌歌が歌うCHARAの名曲『やさしい気持ち』MV場面カット一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」。チャンネル登録者数は1月8日時点で1040万人を突破している。『THE FIRST TAKE』第506回には、第504回で約3年半ぶりに登場したadieu(上白石萌歌)が再登場。約2