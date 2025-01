乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃〜)。1月2日(木)の放送では、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事“書き初め”をおこないました。乃木坂46の賀喜遥香◆今年の目標は“へびのように 美しく 強かに”賀喜:明けましておめでとうございます!! 4組の副担任、乃木坂46の賀喜遥香です! 今回は、ここに色紙と硯、大筆、小筆がありますので「SCHOOL OF