É¹¤Î²ô¤¬Éâ¤«¤Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÆîÅì´ß¤Î³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÁ¥Çõ/Evelio Contreras/CNN via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹ÃË¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤¬£·Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÅç¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤Î¶¯¤¤´êË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÂ¦¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÇÇä¤êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤Ï£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢º£²ó¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¡×¤È·ÁÍÆ¡£¡Ö