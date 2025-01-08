FUFUは、不動産売却オーナーと購入希望者が直接やり取りを行い、不動産会社が専門的なサポートに入る新サービス「FUFU」の提供を、福岡エリアにおいて2025年1月5日(日)よりサービスを提供中です。 FUFU アプリ名： FUFU提供開始日： 福岡エリア2025年1月5日(日)対応OS： iOS、Android利用料金： 無料運営・企画： FUFU FUFUは、不動産売却オーナーと購入希望者が直接やり取りを行い、不動産会社が