¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡© ¤à¤«¤·¤à¤«¤·¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡½¡½¡£¤Í¤³¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¿ÍµûÉ±¤Ë¤Í¤³¤Î¤ª¤È¤â¤ò°ú¤­Ï¢¤ì¤ëÅíÂÀÏº¡¢¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤«¤°¤äÉ±¡Ä¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿!? ÁÇÅ¨¤ÊÆ¸ÏÃ¤¿¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë!? ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤