¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ï8Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ît¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤Ê¤é¤Ó¤ËÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò19¾¡11Ê¬8ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¾¡¤ÁÅÀ¡Ö68¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀË¤·¤¯¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹­Åç¡£J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ù´ÆÆÄ½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡¢¾ÅÆî