¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÃÄÂÎ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÊÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£±£¸»þ¤Ë¡Ö±ÊÅÄÍµ»Ö¤è¤êÂç»ö¤Ê¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÅÄÍµ»Ö¤Î¥¼¥¡¡ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£»öÌ³½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿±ÊÅÄ¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¤Þ¤¢¤â¤¦£µ£¶¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç±ÊÅÄÍµ»Ö¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È²¿¤ä¤é°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤¢