カシオ計算機は1月7日、「Results of Investigation into Information Leakage, etc., Caused by Ransomware Attack|CASIO」において、2024年10月に発生したランサムウェア被害の調査結果を公表した。過去の発表やサイバー攻撃の概要と影響は、次の記事にて伝えている。カシオ計算機に不正アクセス、オンラインストアの一部サービス停止 | TECH+(テックプラス)カシオ計算機のランサムウェア被害、個人情報が漏洩 | TECH+(テッ