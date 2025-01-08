¡ÈÅ¥¿ìÁûÆ°¡É¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤ò¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê²èÁü¡§X¡ÖµÈÂôÎ¼¡õSTAFF¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡ËÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÙ¼¼¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·ï¡£1·î6Æü¤ËÈ½ÌÀ¤·¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤ò¹­¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÏÍâÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂô¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òºï½ü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î