¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/08¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬1·î8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤È¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Â¼¾åÎ´¤Ë¤è¤ë¡ÖLOUIS VUITTON¡ßMURAKAMI¡×POP-UP STORE¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¢¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤Ê¤Ó¤¯¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô»Ñ2024Ç¯¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿Þ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê