°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡£°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºßÇ»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥»¥ê¥¨A¤ÎAC¥ß¥é¥ó¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤À¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤êÄï¤Î¥É¥¥¥¨¥¤¥ó¡¦¥á¥¤¥Ê¡¼¥É»á¤¬¥ß¥é¥Î¤ØÈô¤ÓÎ©¤Á¡¢¥ß¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½àÈ÷Åª¤Ê¸ò¾Ä¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¥ß¥é¥ó¤Î´´Éô¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤