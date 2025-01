【RGG Like a Dragon Direct】 1月10日2時~ 配信予定 セガは、配信番組「RGG Like a Dragon Direct」を1月10日2時より公開する。 本番組では、2月21日に発売が迫る最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」を深く掘り下げ、新機能などを紹介予定。本稿執筆時点で英語版セガ公式YouTubeチャンネルのみで配信予定となっており、既に配信ページが公開されている。