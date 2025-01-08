¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/01/08¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦sakumaruºî¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¡×¤Î10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¡ÖUSAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE¡×¤¬Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥Ð¡¢½ÂÃ«TSUTAYAÆâÅ¹ÊÞ¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¢¡¤¦¤µ¤Þ¤ë¤ÎSP¥«¥Õ¥§¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ·èÄê¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¤¯¡¢²Ä°¦¤¯¡¢¤È¤­¤¿¤Þ¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤¦¤µ¤®¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º