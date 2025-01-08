丸大食品は12月14日〜3月14日までの約3か月間にわたり、主力ウインナー「燻製屋」の消費者キャンペーン「燻製屋ポイントフェス」を開催している。体験・宿泊のギフトなど総計777人に当たる。キャンペーンは、燻製屋シリーズを購入したレシートをWEBサイト上でアップロードして応募するもの。応募の対象商品は、主力の「燻製屋 熟成あらびきポークウインナー」をはじめ燻製屋シリーズの全商品で、燻製屋商品の1P、2P、中袋、大袋な