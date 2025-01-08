±é²Î²Î¼ê¤Î¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä(26)¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£?¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È?¤ËÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¯¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ºòÌë¤Î #¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦½÷»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÜÏÆ²ÖåÅ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎµÜÏÆ¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Î¤µ¤¯¤é¤¬Ï¯