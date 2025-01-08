8Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Ç¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ·×4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢È¾ÅÄ»Ô´ä³êÀ¾Ä®¤Ç¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÅÅÃì¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ30¿Í¤Û¤É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤Î·×4¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÄÌ¹Ô¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê