£µÆü¡¢ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦É¹Àã¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥óÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¡×¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼Õ·õÈô¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó1·î8Æü¡ÛÀã¤äÉ¹¤Î»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤¬º£Åß¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤­ÉÕ¤±¡¢¡ÖÉ¹Àã´Ñ¸÷¡×¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ç5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025É¹Àã´Ñ¸÷È¯Å¸Âç²ñ¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ¹ñÉ¹Àã´Ñ¸÷È¯Å¸Êó¹ð¡Ê2025¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024¡Á25É¹Àã¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÉ¹Àã¥ì¥¸¥ã