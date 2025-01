Keychronは1月7日(米国時間)、CES 2025(2025年1月7日〜10日)に合わせ、磁気センサースイッチを採用した「Keychron Q6 HE QMK」と「Lemokey P1 HE QMK」を発表した。「Keychron Q6 HE QMK」は、フルメタルボディのフルサイズ(100%サイズ)で初のホール効果磁気スイッチ搭載モデルである(Q5 HEは96%サイズ)。アルミニウムフレームを使用して耐久性を確保。3層構造のフォームセットアップにより振動を抑え、心地よい打鍵音と