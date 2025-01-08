¡Ö¹Ä¼¼¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡×ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä®¤Ç1·î8Æü¡¢¹Ä¼¼¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤ë¥ß¥«¥ó¤È¥Íー¥Ö¥ë¤òÁª¤Ö¿³ºº²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹Ä¼¼¸¥¾å¤Î¥ß¥«¥ó¤È¥Íー¥Ö¥ë¤Î¿³ºº²ñ 1·î14Æü¤Ë¹Ä¼¼¤Ø¡áÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä® ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä®¤ÎËÌ¹ÔÀ¯¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿²¹½£¤ß¤«¤ó26ÉÊ¤ÈÇòÌø¥Íー¥Ö¥ë8ÉÊ¤¬¹Ä¼¼¸¥¾åÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¿³ºº¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ºÙ¹¾Ä®¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬7ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö