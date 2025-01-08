B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö31 ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½Ü¤Îçõ¤È¤¢¤Þ¡Á¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¡£º£Ç¯¤âçõ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢çõ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë