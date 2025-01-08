12·î9ÆüÂçÄ®»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¼õ¤±8Æü¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ÃÏ¿ÇÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¿ÇÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÄ®»ÔÊ¿¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É12¿Í¤¬»²²Ã¤·»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ä¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤ò1·ï¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤È¡×»ö¸Î¤Ï12·î9Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤íÂçÄ®»ÔÊ¿¤Î»ÔÆ»¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤Ë½»¤à83ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢»àË´¤¬¤·¤¿