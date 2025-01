5人組VTuberグループ”ReGLOSS”による公式ラジオ番組『ReGLOSS ROOM Next Stage(略して”#リグ部屋”)』が、昨年12月29日にKT Zepp Yokohamaで初の公開録音イベント『ReGLOSS ROOM Next Stage 公開録音 年末スペシャル!』を開催。1部と2部の昼夜二回公演が行われ、昼公演ではメンバー5人が会場のリスナーたちと一緒に公開録音やイベント限定コーナーなどで楽しく盛り上がった。『ReGLOSS ROOM Next Stage(略して”#リグ部屋