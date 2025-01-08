ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢7ÆüÌë¤«¤é8ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ä¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤¬µïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤é¶ÛµÞ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢7ÆüÌë¤«¤é¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¤ä´ôÉì¤Î»³±è¤¤¤Ê¤É¤ÇÆÃ¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¡¢¿·³ã¡¦ÄÅÆîÄ®¤Ç166cm¡¢´ôÉì¡¦ÇòÀîÂ¼¤Ç125cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·