¿¹±ÊÀ½²Û¤Ï14Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥À¡¼¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î¡È¥Ñ¥ó¥À·¿¥À¡¼¥¹¡É¡Ö¥À¡¼¥¹¡ã¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥ó¥À¡½¥¹¡ä¡×¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¥ë¡¼¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥­¥å¡¼¥È¤Ê³¨ÊÁ¤Î¡Ö¥À¡¼¥¹¡ã¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥ó¥À¡½¥¹¡ä¡×Çò¤¤ÉôÊ¬¤ÏÇò¤¤¥À¡¼¥¹¤Ç¡¢¹õ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥À¡¼¥¹¥ß¥ë¥¯¤ÈÆ±°ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¸ÄÊñÁõ¤Î³¨ÊÁ¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¡¼¥¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ö¥À¡¼¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð