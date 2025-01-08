¤­¤ç¤¦¡Ê8Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö2³¬¤Î²°º¬¤«¤é¹â¤¯±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×²¬»³»Ô¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤Î°äÂÎ½»¿Í¤Î82ºÐÃËÀ­¤« ¡ÊÏÂÀôº½³¨µ­¼Ô¡Ë¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¡£¤³¤Á¤é¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¹üÁÈ¤¬³°¤«¤é´Ý¸«¤¨¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤­¤ç¤¦¸áÁ°2»þ30Ê¬¤´¤í²¬»³»ÔÅì¶è·¯ÄÅ¤Î¶âÊ¿¸áº¬¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Î½»