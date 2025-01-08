µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦(8Æü)ÌëÃÙ¤¯¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ(10Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂçÀã¾ðÊó¡Û¹áÀî¸©¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç24»þ´Ö¤Ç5cm～10cm¤ÎÀÑÀã¤âº£Ìë¡Ê8Æü¡Ë～10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÀÑÀã¡¦¸òÄÌ¾ã³²¡×¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¡Ú8Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¸½ºß¡Û ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ