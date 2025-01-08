ÂçÊ¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Î¿·Ç¯¸ßÎé²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿ù¸¶²ñÄ¹¤¬½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ï«»È´Ö¤ÇÄÂ¾å¤²¤Î¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Î¿·Ç¯¸ßÎé²ñ¿ù¸¶ÀµÀ²²ñÄ¹¡Ö½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ«»È´Ö¤ÇÄÂ¾å¤²¤Î¶¨µÄ¤ò¡×ÂçÊ¬ 7Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Î¿·Ç¯¸ßÎé²ñ¤Ë¤Ï¶¨²ñ°÷¤Î¸©Æâ´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äº´Æ£ÃÎ»ö¤é¤ª¤è¤½120¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²ñ¤Ç¤Ï¿ù¸¶ÀµÀ²²ñÄ¹¤¬½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂç´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËµîÇ¯