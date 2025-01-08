¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó £±·î£·Æü¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤¼·Áð¤¬¤æ¤ò¿©¤Ù¤ë¸ÞÀá¶ç¤Î°ì¤Ä¡Ö¼·Áð¤ÎÀá¶ç¡×¤Ç¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï±à»ù¤¿¤Á¤Ë¼·Áð¤¬¤æ¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²¼Ìî»ÔÌô»Õ»û¤Ë¤¢¤ëÌô»Õ»ûÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉ÷½¬¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯£±·î£·Æü¤Ë£°ºÐ»ù¤«¤é£¶ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î±à»ù¤Ë¼·Áð¤¬¤æ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ £·Æü¤Ï¡¢¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤ËÍÄÃÕ±à¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿£´ºÐ¤«¤é£¶ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½£±£¸£°¿Í¤Î±à»ù¤¿¤Á¤Ë