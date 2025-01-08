¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤¬6Æü(·î)¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤í¤È¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿¸ø±é¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û8Ç¯Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà»þ¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¾å¤â¤¬¡£2021Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£ºÇ¾å¤Ï6Æü¡¢¡Ö¢«2017Ç¯2025Ç¯¢ª¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶Ä¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÂ´¶È¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó