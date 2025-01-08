¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤±¤ó¤±¤ó¤¬6Æü(·î)¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Æ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ÈÀã¤¦¤µ¤®¡Éµ¼¿Í²½¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¤±¤ó¤±¤ó¤Î¿§µ¤Á´³«¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¥·¥ç¥Ã¥ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤±¤ó¤±¤ó¡£ÌÜ¸µ¤Î¤Û¤¯¤í¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍÄ¤²¤Ê´éÎ©¤Á¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ó¤±¤ó¤Ï6Æü¡¢¡ÖÀã¤¦¤µ¤®¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥È¤ä¤à¤Ã¤Á¤êÂÀ¤â¤â¤Ê¤ÉÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï