Katya Golubkova[Åìµþ £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £¸Æü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï¾å¾º¡£¥í¥·¥¢¤äÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ê£Ï£Ð£Å£Ã¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤Î¶¡µë¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹¥Ä´¤ÊÊÆ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤¬ÀÐÌý¼ûÍ×Áý²Ã¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡££°£±£³£µ£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ£³£µÊ¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£³£²¥É¥ë¡Ê£°¡¥£´£²¡ó¡Ë¹â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£·¡¥£³£·¥É¥ë¡¢ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£´£²¥É¥ë¡Ê£°¡¥£µ£·¡ó¡Ë¹â¤Î£·£´¡¥£¶£·¥É¥ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è