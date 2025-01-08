ÎáÏÂ£²Ç¯¤Î¿·Ç¯¹æ¡Ê¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù1·î28Æü¹æ¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½½ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤ÈÈ¬ÂåÌÜ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¡£¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó¤¬É½»æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤â¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ìÉñÍÙ¤Î¡ØÏ¢»â»Ò¡Ù¤Ï¡¢¿Æ»â»Ò¤Ï»Æ»â»Ò¤òÀé¿Ò¤ÎÃ«¤Ø¤È½³¤êÍî¤È¤·¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿»Æ»â»Ò¤À¤±¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»â»Ò¤Î»ÆÍî¤È¤·ÅÁÀâ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯±éÌÜ¤Ç¡¢ÇòÌÓ¤Î¿Æ»â»Ò¤ÈÀÖÌÓ¤Î»Æ»â»Ò¤Ë¤è¤ë¹ë²÷¤Ê¡ÖÌÓ¿¶¤ê¡×¤¬´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¸·¤·¤¯¤â¾ð°¦¿¼¤¤Éã