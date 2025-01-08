»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÄÅ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬7Æü¡¢¥Û¥Æ¥ëÄÅ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ì¥¹¤Ç³«¤«¤ì¡¢»Ô¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë·ÐºÑ²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯²ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤ª¤¦¤È¡¢»ÔÆâ¤Î´ë¶ÈÂåÉ½¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤éÌó380¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿°ËÆ£ºÐ¶³²ñÆ¬¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Á³ÊÅ¾²Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¡£¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤¼¤Ò¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å