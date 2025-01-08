¤â¤ä¤·¤¬¼çÌò¤ÎÀáÌóÉûºÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤Ê¤É¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¤È½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¤â¤Î¡£¤´¤Á¤½¤¦¤¬Â³¤¤¤Æ°ß¤¬Èè¤ìµ¤Ì£¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢ÀáÌó¿©ºà¤ÎÂåÉ½¡¦¤â¤ä¤·¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡ª¡Ö¤â¤ä¤·¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤·¡×¤Ê¤é¡¢¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤«¤éÀáÌó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤â¤¦°ìÉÊ¤ª¤«¤º¤¬Íß¤·¤¤¤È¤­¤Ë´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤â¤ä¤·¤ÈÌýÍÈ¤²£µÊ¬¤Ç¤â¤¦°ìÉÊ¢ö