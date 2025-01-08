¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤«¤é¡ÖÄ²³è¡×¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î7Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ø³«¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ÝÁª¼ê¡£Îý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ²³èÅª¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼è¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÄ²Æâ´Ä¶­¤ò¤è¤¯¤·¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥ÀµÄ¾Ìîµå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢