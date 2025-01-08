ÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇÛÁ÷°ÑÂ÷¶È¼Ô¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¥³¥¹¥È¾å¾ºÊ¬¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼ÀÁË¡¤¬¶Ø¤¸¤ë¡ÖÇã¤¤¤¿¤¿¤­¡×¤ËÅö¤¿¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬Æ±¼Ò¤ò¹ÔÀ¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬8Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£