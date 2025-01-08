David ShepardsonAkash Sriram[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¡Ê£Î£È£Ô£Ó£Á¡Ë¤Ï£·Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Î±ó³ÖÁàºîµ¡Ç½¤ËÍí¤à¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£²£¶£°ËüÂæ¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ó³ÖÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºîÆ°Ãæ¤ËÃì¤äÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤­¤º¡¢¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»öÎã¤¬£´·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½È÷Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ±ó³Ö¤«¤é